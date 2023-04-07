• Dale Wayne Baur, 65, and Laura Jean Lusky, 59

• Thomas Justin Gruskiewicz, 41, and Julianna Marie Guido, 35

• Suyash Moreshwar Kulkarni, 29, and Eryn Marie Moore, 32

• Derek Lee Deyermand, 29, and Jordan Taylor Toomey, 26

• Brandon Lee Billingsley, 40, and Dawn Marie Snyder, 48

• Andrew J. Miller, 20, and Tena Y. Miller, 20

• Dustin Mathew Rhodes, 52, and Carrie Elizabeth Colby, 48

• Leo Franklin Elbon, 66, and Debra Ann Plum, 49

• Tyler Eugene Wilkinson, 37, and Heather Michele Gray, 34

• Tyler James Fattori, 32, and Breanna Nicole Malvicino, 23

• Jarrett Dale Bates, 24, and Christina Marie Malone, 22

• Bryan Matthew Welton, 32, and Allyson Nichole Wilson, 32

• William Ivan Rose, 26, and Bethany Kiara Aponte, 24

• Erick Daniel Falero Rosario, 32, and Tiffani Marie Falero, 34

• Devon James Dean, 27, and Britney Lynn Moyer, 26

• Jordan James Palinkas, 24, and Julianne Elizabeth Griffin, 25

• Samuel R. Shetler, 21, and Susie J. Yoder, 21

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