• Dale Wayne Baur, 65, and Laura Jean Lusky, 59
• Thomas Justin Gruskiewicz, 41, and Julianna Marie Guido, 35
• Suyash Moreshwar Kulkarni, 29, and Eryn Marie Moore, 32
• Derek Lee Deyermand, 29, and Jordan Taylor Toomey, 26
• Brandon Lee Billingsley, 40, and Dawn Marie Snyder, 48
• Andrew J. Miller, 20, and Tena Y. Miller, 20
• Dustin Mathew Rhodes, 52, and Carrie Elizabeth Colby, 48
• Leo Franklin Elbon, 66, and Debra Ann Plum, 49
• Tyler Eugene Wilkinson, 37, and Heather Michele Gray, 34
• Tyler James Fattori, 32, and Breanna Nicole Malvicino, 23
• Jarrett Dale Bates, 24, and Christina Marie Malone, 22
• Bryan Matthew Welton, 32, and Allyson Nichole Wilson, 32
• William Ivan Rose, 26, and Bethany Kiara Aponte, 24
• Erick Daniel Falero Rosario, 32, and Tiffani Marie Falero, 34
• Devon James Dean, 27, and Britney Lynn Moyer, 26
• Jordan James Palinkas, 24, and Julianne Elizabeth Griffin, 25
• Samuel R. Shetler, 21, and Susie J. Yoder, 21
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