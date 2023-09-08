• Adam Duane Hannon Sirrine, 31, and Tesa Ann Marie Cook, 30
• Antonio James Luke, 25, and Coletta Elizabeth Carlisle, 24
• Scott Michael Sanner, 35, and Kristy Renee Abersold, 30
• Raymond Lee Haynes, 46, and Angel Marie Wolfe, 47
• Owen D. Detweiler, 33, and Miriam D. Miller, 32
• William Edward Dougherty, 37, and Christina Marie Salsburg, 36
• Stephen Lewis-Charles Riffe, 37, and Ashley Rose Katona, 28
• James Randy Campbell Jr., 26, and Shayla Rose Palinsky, 23
• William Lawrence Hawes, 25, and Jessica Faith Pasko, 24
• Austin James Bennett, 21, and Kiley Marie Fitzwater, 21
• Dylan Bradley Rodick, 26, and Zoe K. Ebersole, 24
• Adam Roland Graves, 45, and Nancy Ranee Gruskiewicz, 42
• Robert Andrew Coffelt, 44, and Ashley May Seavey, 27
• Zachary Robert Juratovac, 28, and Shayla Nichole Cross, 25
• Cody Adam Ray Gregory, 22, and Caroline Mariela Applebee, 21
• Scott Aaron McVaugh, 35, and Kaytlynn Pauline Brown, 30
• Leroy W. Miller, 22, and Arlene A. Byler, 22
• Scott Leonard Dean, 47, and Jamie Lee Messenger, 47
• Levi Joseph Lefaiver, 20, and Brianna Pearl Guthrie, 20
• Louis Nelson Nadeau IV, 29, and Brianna Rachelle Whaley, 29
• James Marshall Robert Morton IV, 23, and Maura Catherine Xiaojun Helmerson, 22
• Gavin Benjamin Chapman, 26, and Hope Elizabeth Hughes, 25
• Nicholas Joseph Bitonti, 25, and Adrianna Justine Reinhart, 26
• Harold Kennedy, 46, and Tammala Venus Martin, 40
• David S. Mast, 20, and Emma Mae Miller, 21
• Logan Alexander Spencer, 22, and Gabrielle Marie Yachanin, 22
• Alexander Robert Phillips, 32, and Cheryl Anne Jewell, 26
• Joshua Philip Agnello, 38, and Amber Richelle Rethi, 36
• Nicholas Allen Such, 26, and Katlyn Cierra Marsh, 25
• Jeffrey David Waterman, 53, and Teresa Lynn Swanson, 36
• Chad Robert Wright, 29, and Alyssa Kristine Inman, 28
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