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Active, random shooter incidents in U.S. in this past week:
• May 7, Adelanto, Calif., 2 killed, 5 injured.
• May 7, Columbia, Mo., 1 killed, 3 injured.
• May 7, Thornton, Calif., 1 killed, 3 injured.
• May 7, St. Louis, Mo., 2 killed, 2 injured.
• May 7, Newark, N.J., 1 killed, 3 injured.
• May 7, Frostburg, Md., 1 killed, 3 injured.
• May 7, Redwood City, Calif., 5 injured.
• May 6, Columbus, Ohio, 9 injured.
• May 6, Chico, Calif., 1 killed, 5 injured.
• May 6, Columbus, Ohio, 1 killed, 3 injured.
• May 6, Allen, Texas, 8 killed, 7 injured.
• May 6, Robinsonville, Miss., 4 injured.
• May 5, Ashtabula, Ohio, 1 killed, 1 injured.
• May 5, Natchez, Miss., 2 killed, 3 injured.
• May 5, Bastrop, La., 2 killed, 2 injured.
• May 5, St. Louis, Mo., 2 killed, 2 injured.
• May 5, Vicksburg, Miss., 4 injured.
• May 5, Ocean Springs, Miss., 1 killed, 6 injured.
• May 3, Chicago, Ill., 4 injured.
• May 3, Atlanta, Ga., 1 killed, 4 injured.
• May 2, Lake Wales, Fla., 4 killed.
• May 2, Bossier City, La., 2 killed, 2 injured.
• April 30, Lafayette, La., 1 killed, 5 injured.
• April 30, Paducah, Ky., 4 injured.
• April 30, Henryetta, Ok., 6 killed.
• April 30, Oklahoma City, Ok., 1 killed, 3 injured.
— The Gun Violence Archive website
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