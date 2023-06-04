Graduates from the Geneva High School Class of 2023 include:
Anthony Albee, Jordan Alderton, Austyn Allen, Eric Allen, Jacob Alley, Carmenlizmarie Alvarez Rodriguez, Connor Anderson, Lauren Anile, Allison Aparicio, Samantha Aparicio, Hunter Arnold, Anthony Bardzilauskas, Dakota Barnes, Donovan Beaumont, Cameron Bilicic, Sergio Blazquez Marquez, Connor Boland, Maxwell Booth, Adina Borcicky, Jordan Boss, Madyson Bovee, Dakotah Bradler, Serenity Bray, Angelina Brown, Anthony Brown, Sydnie Brown, Adam Burkhart, Ethan Burlingame, Jack Cafaro, Jackson Campbell, Dominic Capo, Joseph Capo II, Caleb Carpenter, Lauren Caswell, Ethan Cayton, Jordan Cedoz, Savannah Cerjan, Connor Charrette, Abigayle Christine, Makenna Cinco, Chance Clay, Matthew Coffin, Brianna Conrad, Dominic Costello, Isabel Crnic, Jasmine Cully,
Taylor Cutchall, Ava Cunningham, Abbigail Dean, Rece DeGroodt, Gianna DeLuca, Alexis Dewey, Flynn Doherty, Sonja Dort, Emily Drees, Louis Elliott-Estep, Adrianna Ellis, Annalisa Ellsworth, Owen Emmett, Chloe Evangelista, Joshua Frabotta, Karl Furman, Richard Giffin Jr., Teagan Gilbert, Ayden Gillespie, Hannah Gillespie, Mackenzie Glass, Viktorea Gossett, Noah Griffiths, Allyson Groening, John Haeseler, Daniel Hall, Joshua Hall Jr., Madison Hamilton, Malik Hanna, Morgan Harchalk, Matthew Henry, Julio Hernandez, Mackenzie Herrick, Allison Higley, Danny Higley, James Hill Jr., Laura Hobbs, Benjamin Hoover, Matthew Hoover, Michael Hupertz, Brenden Hutton, Louis Janson Jr., Kiara Jeppe, Merissa Jeppe, Jacob Kendall, Reina King, John Kinney IV, Glory Kinnunen, Alexander Klaue, William Klaue, Anthony Kosicek, Kaleb Kovacic, Serenity Kranauer, Cooper Krieg, Patrick Krihwan, Tiffany Kuhn, Kaitlyn Lambert, Stefan Lechintan, Devin Lee, Zachary Lenart, McKenzie Lewis, Reese Lewis, Xavier Liddy,
Molly Lindenmuth, Ari Loveridge, Brittany Lucia, Marlon Maldonado, Braden Mallory, Sydney Manis, Michael Manis, Alissa Marrison, Makenna Martin, Dylan Martinez, Anna Maxwell, Alexia McCann, Ava McCormack, Dixie McMillion, Camryn McNulty, Samuel Miller, Nolan-Issac Milliken, Gabriella Moore, Michael Moreland, Felix Moreno III, Natalee Morris, Toni Moyers, Sue Ellen Mull, Trinity Mull, Evelyn Nadzan, Sadie Nejbauer, Hannah Noce, Alexandra Nugent, Natalia Ortiz, Joshua Palmer, Ryan Pandy Jr., Nicholas Panich, Riley Park, Allan Parra Jr., Gabriel Peet, Dionisio Pilumeli, Cameron Platt, Dylan Price, Gabriella Ralph, Logan Reinke, Conner Reynolds, Jesus Reynoso, Johnathan Reynoso, Lilly Rhodes, Joshua Rice, Nicholaus Rice, Giovanni Rivera, Samuel Robinson,
Alondra Rocha Aguinaga, Manuel Romero, Jack Romig, Isabella Rose, Colby Runnion, Molly Ryan, Mariah Santiago, Christian Santiago, Aysha Sawyer, Christian Scafuro, Jessica Shaffer, Riley Shelott, Luisa Sistek, Zakary Snyder, Logan Snyder, Maximus Stamper, Matthew Strack, Audrianna Strong, Evan Suttie, Isabella Swartz-Cunningham, Jacob Tanner, Kaden Thornton, Bella Tobie, Wilberto Torres-Mook, Ines Urgeles Montaner, Haley Vennis, Camren Walker, Dominic Warner, Zackary Webb, Ilara Weber, Dylan Whitlow, Kailey Williams, Kaleb Williams, Jacob Wilson, Ella Winchell, Emily Wolske, Ian Wright, Colin Young.
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