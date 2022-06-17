HONOR ROLL
Third Grade
Aaliyah Abbey; Alexia Alessi; Eiticitie Beeman; Kacie Benson; Ariel Bentley; Brooklyn Beshear; Allison Bouw; Lauren Cameron; Maci Carlson; Brezdan Carter; Daphnee Claudio; Vincent Claudio; Kayla Colby; Emma Covill; Annaliisa Curtiss; Elora DeNunzio; Andrew Eaton; Daniella Evenson; Bronwen Fill; Dominique Georgia; Noah Goodway; Damien Haley; Natalee Hills; Christisn Johnson; Danielle Joseph; Herbert Kelly; Gabriel Knight; Capri Kociemski; Harper Lampela; Jaxon Lemak; Ryder Luna; Naomi Monroe; Brady Mull; Gabriella Neal; Tyler Newsome; Anthony Pasanen; Bailey Provan; Makenzie Rainey; Gretchen Risley; Addison Rivera; Josephine Salvaterra; Carter Sanford; Dylan Schreiber; Adrianna Shreve; Ashton Smith; Ava Stevens; Sebastian Stilwell; Elliott Taylor; Shane Taylor; Vincent Todaro; Paul Van Gorder; Lillian Watts; Christian Williamson
Fourth Grade
Lucas Anderson; Destiny Arnold; Amiah Berry; Ivan Boroski; William Bouw; Charlee Breeden; Theodore Burdette; Kendra Butcher; Roman Cellini; Elijah Christiansen; Drew Cline; Zackary Colby; Leon Crossman; Emily Cutlip; Addison Daugherty; Parker Davis; Karsen Daye; Roxie Dobran; Jayce Dutton; Jason Elliott; Anja Fields; Blake French; Liberty Gill; Noah Glenn; Lilyana Haase; Laini Hale; Joshua Harmon; Alex Hartshorn; Cade Hunt; Ava Hyde; Carter Jarvi; Mallory Johnson; Dallas Jones; Lillian Keiper; Jay Kent; Daniel Lawson; Kolton Lawson; Ryker Lentz; Dominic Lewis; Damien Luce; Jameson Lunger; Gino Martinelli; Ray McCumber; Violet Miller; Alexander Mongenel; Hazel Murray; Amelia Newcomb; Margaret Orrenmaa; Andrew Osborne; Olivia Redding; Alante Reynolds; Addison Rivera; Christian Sackett; Madelynn Sawyers; Bryson Sharp; Christopher Smith; Kilee Snyder; Coen Sprinkle; Blake Stevenson; Kendra Summers; Braxton Thomas; Kataraina Thomas; Nadia VanSlyke; Kahlie Vickery; Aiden Wardrop; Mason Webb; Meira Weidler; Ja’Khari Williams; Kaitlyn Winner; Joey Wnoroski; Elly Wright; Lillian Wright
Fifth Grade
Curtis Bauer; Addison Beagle; Austin Brown; Jill Burdick; Hannah Campbell; Catherine Cline; Gabriella Collins; Lexie Colucci; Madison Colucci; Dominic Duhamell; Elizabeth Dukaish; Alice Eaton; Chloie’ Ekholm; Carson Ernst; Sophia Fiala; Savien Gayadat; Mya Georgia; Arabella Goudge; Tristan Hall; Abigail Hannold; Nora Harris; Peyton Haynes; Aurianna Hunt; Daniel Huya; Dominic Jackson; Grace Kelly; Steven Kessler; Mason Knight; Luke Kray; Deegan Marion; Cloie McAdoo; Bentley Neal; Katie Perry; Jonathan Pizzi; Sophia Repasky; Logan Rettinger; Emmalyn Reydak; Brock Richards; Alexcya Sackett; Addilyn Smith; Bentley Snow; Aaron Steele; Jensen Teppo; Jenna Thompson; Devyn Turner; Ryleigh Walker; Bryant Wheeler; Isabella Young
MERIT ROLL
Third Grade
Lonnie Ashmunn; Ava Bean; Kelly Benson; Zoey Boggs; Rylan Boyce; Watt Clark; Levi Dames; Delaney Distel; Chad Dunham; Diana Enders; Frederick Henderson; Benjamin Honkonen; Audrina Jackson; Brianna Jackson; Broderick King; Kelby Knowlton; Mason McDonald; Noah Miller; Jessalynn Moore; Casper Mosher; Logan Nemergut; Connor Olekshuk; Maci Osborne; Morgan Oster; Zoey Pryor; Corbyn Roth; Kaitlyn Rzeszutek; Maddox Sabo; Olivia Shook; Shyanna Smock; Russell Wiley
Fourth Grade
Natalie Barnes; Levi Beatman; Lily Blevins; Adyson Bowers; Conor Brady; Christopher Caldwell; Kittian Clowser-Osborne; Analiese Cruz; Madison Dawes; Isabella DiNickle; Brenton Gagat; Bryson Holtwick; Caiden Knapp; Zaylie Makepeace; Addisin Mareno; Kylie McCumber; Benjamin Merlene; Obsydian Metzger; Beau Miller; Jesston Moore; James Pelttari Melvin; Elijah Pryor; Jasmine Reynolds; Hunter Rice; Jaylen Ring; Hunter Severe; Adilyn Sichko; Jayden Smith; Esta Specht; Makenzie Stockum; Sierra Stump; Mackenzie Vera
Fifth Grade
Leaetta Curtiss; Kora Eddy; Layne Edgerly; Alexis Forester; Brayden Harris; Jasmine Harris; Chase Hathy; Jacob Hayes; Joseph Hinson-Hadlock; Jayden Jones; Mackenzie Kaczoroski; Carl Lambert; Gracelyn McKinley; Blake Olds; Cason Powell; Derek Rhoades; Ayla Shumac; Evelynn Trisket
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